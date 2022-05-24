Озвучены три варианта окончания конфликта на Украине

В основе конфликта России с Украиной лежит столкновение разных способов организации общественной и политической жизни внутри этих стран, а также противостояние двух взглядов на международную систему и мир в целом. Такое мнение высказал политолог Андрей Кортунов в статье для издания Economist, перевод которой приводит «ИноСМИ».

По его словам, Украина движется в сторону либеральной демократии западного толка, тогда как Россия последовательно отдалялась от либерально-демократической модели на протяжении как минимум последних двух десятилетий.

Автор отмечает, что две противоборствующие модели социальной организации сейчас проходят серьезную проверку на прочность, результаты которой будут иметь долгосрочные последствия и выходить далеко за пределы Европы. Речь идет о будущем международной системы и о будущем мирового порядка.

«Существует три сценария того, как может закончиться военная спецоперация России на Украине, и каждый из них повлечет за собой огромные геополитические последствия», - пишет Кортунов.

По его мнению, в случае проигрыша Кремля мир ожидает возрождение «однополярной системы», несмотря на противостояние Китая. Триумф Украины позволил бы приручить и «одомашнить» Россию, а она, в свою очередь, позволила бы Западу с большей легкостью справиться с Китаем.

Окончание конфликта «несовершенным, но взаимоприемлемым политическим компромиссом», считает политолог, привело бы к продолжению соперничества, но в менее ожесточенном режиме. За компромиссом России и Запада может последовать компромисс между Западом и Китаем, что, в свою очередь, потребовало бы реформирования мирового порядка - с серьезными изменениями в системе ООН, нормах международного публичного права и перестройкой основных мировых институтов.