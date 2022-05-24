В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 58.21EUR 60.39
Войти в почту
46 минут назад

Озвучены три варианта окончания конфликта на Украине

Вероника Полынина

В основе конфликта России с Украиной лежит столкновение разных способов организации общественной и политической жизни внутри этих стран, а также противостояние двух взглядов на международную систему и мир в целом. Такое мнение высказал политолог Андрей Кортунов в статье для издания Economist, перевод которой приводит «ИноСМИ».

По его словам, Украина движется в сторону либеральной демократии западного толка, тогда как Россия последовательно отдалялась от либерально-демократической модели на протяжении как минимум последних двух десятилетий.

Автор отмечает, что две противоборствующие модели социальной организации сейчас проходят серьезную проверку на прочность, результаты которой будут иметь долгосрочные последствия и выходить далеко за пределы Европы. Речь идет о будущем международной системы и о будущем мирового порядка.

«Существует три сценария того, как может закончиться военная спецоперация России на Украине, и каждый из них повлечет за собой огромные геополитические последствия», - пишет Кортунов.

По его мнению, в случае проигрыша Кремля мир ожидает возрождение «однополярной системы», несмотря на противостояние Китая. Триумф Украины позволил бы приручить и «одомашнить» Россию, а она, в свою очередь, позволила бы Западу с большей легкостью справиться с Китаем.

Окончание конфликта «несовершенным, но взаимоприемлемым политическим компромиссом», считает политолог, привело бы к продолжению соперничества, но в менее ожесточенном режиме. За компромиссом России и Запада может последовать компромисс между Западом и Китаем, что, в свою очередь, потребовало бы реформирования мирового порядка - с серьезными изменениями в системе ООН, нормах международного публичного права и перестройкой основных мировых институтов.

Продолжение конфликта с витками затишья и эскалации приведет к упадку и даже разрушению глобальных и региональных международных институтов на фоне резкого ускорения гонки вооружений, распространения ядерного оружия и роста числа региональных конфликтов. Такой вариант может привести к мировому хаосу, уверен автор статьи.

Армия,Видео,Андрей Кортунов,ООН,
7
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители