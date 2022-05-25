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1 час назад

Чехия направила Украине эскадрилью вертолетов Ми-24

Lenta.ruиещё 1

Чехия передала Украине эскадрилью вертолетов Ми-24, а также вместе со Словакией разрешила украинским военным переправлять боевую технику для ремонта через свою границу. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Чехия направила Украине эскадрилью вертолетов Ми-24
Фото: ТАССТАСС

Вертолеты советской разработки были направлены Киеву в рамках усилий, направленных на оказание содействия Украине в защите своего воздушного пространства. При этом количество вертолетов не называется.

Власти Чехии отметили, что могут отправить Украине больше вертолетов, при условии, что союзники, в частности, США, помогут заменить уже переданные боевые вертолеты. Министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин уже поблагодарил чехов за их помощь Украине.

23 мая шеф Пентагона рассказал, что власти Чехии передали Украине вертолеты огневой поддержки, танки, ракетные системы. Остин также поделился, что в ходе совещания контактной группы по оказанию военной помощи Украине Италия, Норвегия и Польша объявили о передаче стране артиллерийских систем и боеприпасов.

Ранее Чехия поставила украинским военным самоходные артиллерийские установки (САУ) vz.77 Dana калибра 152 миллиметра. Однако эксперты назвали эти установки устаревшими.

Армия,Ллойд Остин,Пентагон,
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