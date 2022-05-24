Минобороны сообщило об уничтожении четырех украинских «Градов»

Российские военные уничтожили четыре установки реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» и три склада боеприпасов, принадлежащих Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом во вторник, 24 мая, журналистам сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

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По его словам, за прошедшие сутки ракетными войсками и артиллерией были поражены 84 пункта управления, 463 района сосредоточения живой силы и украинской военной техники ВСУ. Удары также были нанесены по 137 артиллерийским и минометным подразделениям.

Уничтожены также 13 танков и боевых бронированных машин, добавил Конашенков.

Ранее Минобороны показало на видео, как с помощью 152-миллиметровых гаубиц «Мста-Б» наносят удары по артиллерии ВСУ.