"Предпримем новые шаги": Эрдоган анонсировал военную операцию

По данным агентства, вторжение может быть нацелено на районы, контролируемые курдскими ополченцами, которых поддерживает США. Анкара направляла войска в Сирию в 2016 и в 2019 годы, в ответ США ввели против своего союзника по НАТО санкции, предусматривающие ограничения на продажу военной техники.

Сейчас турецкие войска контролируют части сирийских провинций Алеппо, Ракка, Хасака и Идлиб. Ранее Эрдоган заявил, что Анкара не получила необходимой поддержки от стран-союзников по НАТО по вопросу в борьбе с терроризмом. По его словам, Анкара ожидает, что альянс предпримет определенные шаги для устранения обеспокоенности по расширению организации и не будет делать "бесполезные заявления". Кроме того, он подчеркнул, что "не может закрыть глаза" на те санкции, которые Швеция ввела против Турции после начала военной операции в Сирии в 2019 году, а также заявил, что Швеция должна прекратить "политическую, финансовую и военную поддержку террористических организаций".