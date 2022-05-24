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18 минут назад

Турция анонсировала военную операцию в Сирии

Газета.Ru

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал военную операцию на севере Сирии. Об этом сообщает AP.

"Предпримем новые шаги": Эрдоган анонсировал военную операцию
Фото: ReutersReuters

По словам Эрдогана, целью операции будет создание 30-километровой безопасной зоны вдоль турецко-сирийской границы.

"В ближайшее время мы предпримем новые шаги в отношении незавершенных частей проекта, который мы начали в 30-километровой безопасной зоне, которую мы установили вдоль нашей южной границы", — сказал Эрдоган на заседании кабинета министров.

По данным агентства, вторжение может быть нацелено на районы, контролируемые курдскими ополченцами, которых поддерживает США. Анкара направляла войска в Сирию в 2016 и в 2019 годы, в ответ США ввели против своего союзника по НАТО санкции, предусматривающие ограничения на продажу военной техники.

Сейчас турецкие войска контролируют части сирийских провинций Алеппо, Ракка, Хасака и Идлиб. Ранее Эрдоган заявил, что Анкара не получила необходимой поддержки от стран-союзников по НАТО по вопросу в борьбе с терроризмом. По его словам, Анкара ожидает, что альянс предпримет определенные шаги для устранения обеспокоенности по расширению организации и не будет делать "бесполезные заявления". Кроме того, он подчеркнул, что "не может закрыть глаза" на те санкции, которые Швеция ввела против Турции после начала военной операции в Сирии в 2019 году, а также заявил, что Швеция должна прекратить "политическую, финансовую и военную поддержку террористических организаций".

Армия,Реджеп Эрдоган,НАТО,
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