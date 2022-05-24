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18 минут назад

Кадыров обратился к военным ВСУ

Мария Иванова

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал украинских военных добровольно сложить оружие и вернуться к семьям, чтобы спастись: он заявил, что «марионеточное государство» отправило их на фронт «словно пушечное мясо». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Кадыров обратился к украинским военным
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Победа России неизбежна, потому как мы боремся за правое дело, за свободу и мир без национализма в Донбассе и на всей Украине», - заявил Кадыров (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).

Глава Чечни написал, что украинских военнослужащих, «отказывающихся умирать, защищая интересы марионеточного государства», становится все больше.

«Молодых людей, никогда до этого не державших в руках оружие, выставили на фронт словно пушечное мясо. Тысячи погибших украинских солдат и ещё больше раненых. И все это ради чего? Ради сохранения теплого кресла Зеленского и всей остальной погани? Ответ на этот вопрос - да», - заявил Кадыров.

Он отметил, что у украинских военных есть выбор - добровольно сложить оружие и вернуться к семьям.

«В противном случае билет в один конец им обеспечен», - заключил он.

Ранее Кадыров заявил, что российские войска «на сто процентов» выполняют свою задачу на Украине.

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Армия,Рамзан Кадыров,
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