Кадыров обратился к украинским военным

«Молодых людей, никогда до этого не державших в руках оружие, выставили на фронт словно пушечное мясо. Тысячи погибших украинских солдат и ещё больше раненых. И все это ради чего? Ради сохранения теплого кресла Зеленского и всей остальной погани? Ответ на этот вопрос - да», - заявил Кадыров.