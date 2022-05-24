Кадыров обратился к украинским военным

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал украинских военных добровольно сложить оружие и вернуться к семьям, чтобы спастись: он заявил, что «марионеточное государство» отправило их на фронт «словно пушечное мясо». Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«Победа России неизбежна, потому как мы боремся за правое дело, за свободу и мир без национализма в Донбассе и на всей Украине», - заявил Кадыров (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).
Глава Чечни написал, что украинских военнослужащих, «отказывающихся умирать, защищая интересы марионеточного государства», становится все больше.
«Молодых людей, никогда до этого не державших в руках оружие, выставили на фронт словно пушечное мясо. Тысячи погибших украинских солдат и ещё больше раненых. И все это ради чего? Ради сохранения теплого кресла Зеленского и всей остальной погани? Ответ на этот вопрос - да», - заявил Кадыров.
Он отметил, что у украинских военных есть выбор - добровольно сложить оружие и вернуться к семьям.
«В противном случае билет в один конец им обеспечен», - заключил он.
Ранее Кадыров заявил, что российские войска «на сто процентов» выполняют свою задачу на Украине.