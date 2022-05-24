Офицер ДНР назвал причину сдачи в плен военных с «Азовстали»

Офицер батальона «Восток» Донецкой народной республики с позывным «Араб» в беседе с «Известиями» рассказал про причину, по которой военные Вооруженных сил Украины (ВСУ), находившиеся на территории мариупольского завода «Азовсталь», сдались в плен.

Фото: Министерство обороны РФ Министерство обороны РФ

По его словам, украинские бойцы сдались в плен не потому, что у них отсутствовала еда. В ходе обследования помещений провизия и вода были найдены в «нормальных» количествах, указал офицер.

«Они сдались в плен просто потому, что моральное состояние было на том уровне, что уже все. Грубо говоря, додавили», — сказал он.

20 мая Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль российскими ВС территории «Азовстали». По данным военного ведомства, в плен сдались 2 439 бойцов полка «Азов» и военнослужащих украинской армии.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.