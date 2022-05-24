В Раде предложили разрешить ВСУ убивать дезертиров

Депутат Верховной Рады, член партии «Слуга народа» Марьяна Безуглая внесла законопроект, который предлагает офицерам Вооруженных сил Украины (ВСУ) убивать солдат, самовольно покинувших позиции или отказавшихся выполнять приказ. Об этом пишет РИА Новости.

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Изменения предлагается внести в статут внутренней службы ВСУ об обеспечении возможности прекращения криминальных правонарушений в условиях особого периода.

В версии документа говорится, что в боевой обстановке командир может использовать оружие или отдать подчиненным приказ о его применении, если другими способами невозможно прекратить криминальное правонарушение, при этом не причиняя смерти военному.

Проект предлагает исключить из документа последнюю часть фразы — «при этом не причиняя смерти военнослужащему».