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20 минут назад

Минобороны РФ заявило, что неонацисты заминировали мосты через реки Сейм и Любка в Путивле

Газета.Ru

Украинские неонацисты запланировали провокацию в отношении российских военных, для чего заминировали мосты в Сумской области через реки Сейм и Любка в Сумской области. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев, который возглавляет межведомственный координационный штаб РФ по гуманитарному реагированию на Украине, передает ТАСС.

Минобороны РФ сообщает о двух заминированных ВСУ мостах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В Путивле Сумской области украинские неонацисты заминировали мосты через реки Сейм и Любка, которые они планируют взорвать и по уже отработанному сценарию обвинить Вооруженные Силы России в якобы неизбирательных ударах по жизненно важным объектам гражданской инфраструктуры», - сказал Мизинцев.

Генерал назвал такое поведение представителей киевского режима военным преступлением.

Ранее Мезенцев заявил, что ВСУ разместили ствольную артиллерию и реактивные системы залпового огня в ангарах Лисичанского завода редких газов и заминировали там емкости с химически опасными веществами.

По данным Минобороны РФ, в подземных сооружениях завода ВСУ силой удерживают сотрудников предприятия и местных жителей и, обстреливая позиции российских Вооруженных сил, провоцируют их на ответный удар с целью обвинить в уничтожении мирных жителей и создании техногенной катастрофы.

До этого Мизинцев рассказал, что ВСУ разместили в двух одесских школах тяжелое вооружение.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи глав ДНР и ЛНР. Он назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима». Украина разорвала с РФ дипломатические отношения, ряд стран начали оказывать Украине военную и финансовую помощь.

Армия,Михаил Мизинцев,Владимир Путин,Минобороны России,НЦУО РФ,
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