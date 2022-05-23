Минобороны РФ сообщает о двух заминированных ВСУ мостах

Украинские неонацисты запланировали провокацию в отношении российских военных, для чего заминировали мосты в Сумской области через реки Сейм и Любка в Сумской области. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев, который возглавляет межведомственный координационный штаб РФ по гуманитарному реагированию на Украине, передает ТАСС.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«В Путивле Сумской области украинские неонацисты заминировали мосты через реки Сейм и Любка, которые они планируют взорвать и по уже отработанному сценарию обвинить Вооруженные Силы России в якобы неизбирательных ударах по жизненно важным объектам гражданской инфраструктуры», - сказал Мизинцев.

Генерал назвал такое поведение представителей киевского режима военным преступлением.

Ранее Мезенцев заявил, что ВСУ разместили ствольную артиллерию и реактивные системы залпового огня в ангарах Лисичанского завода редких газов и заминировали там емкости с химически опасными веществами.

По данным Минобороны РФ, в подземных сооружениях завода ВСУ силой удерживают сотрудников предприятия и местных жителей и, обстреливая позиции российских Вооруженных сил, провоцируют их на ответный удар с целью обвинить в уничтожении мирных жителей и создании техногенной катастрофы.

До этого Мизинцев рассказал, что ВСУ разместили в двух одесских школах тяжелое вооружение.