Зеленский заявил об обмене пленными с Россией: "хоть завтра"

"Обмен людей - это на сегодня гуманитарный момент и очень политическое решение, которое зависит от поддержки многих государств. У нас сегодня несколько тысяч человек, вы знаете, что они находятся в плену, - заявил он. - Мы должны их обменять. И тут нужно, чтобы все государства мы подключили, и ООН, и Швейцарию, и опыт израильтян, и много стран, но это сложно".