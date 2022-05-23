Зеленский заявил об обмене пленными с Россией: "хоть завтра"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к обмену пленными с Россией "хоть завтра", поскольку этот процесс нужно активизировать.
"[Нужно] активизировать обмен наших людей на российских военных. Нам не нужны российские военные, нам нужны только наши. Мы готовы хоть завтра менять, и этот обмен, он очень важный", - сказал Зеленский в понедельник, отвечая на вопросы по видеосвязи в Украинском доме в Давосе.
По мнению украинского лидера, к процессу обмена нужно привлечь как можно больше государств.
"Обмен людей - это на сегодня гуманитарный момент и очень политическое решение, которое зависит от поддержки многих государств. У нас сегодня несколько тысяч человек, вы знаете, что они находятся в плену, - заявил он. - Мы должны их обменять. И тут нужно, чтобы все государства мы подключили, и ООН, и Швейцарию, и опыт израильтян, и много стран, но это сложно".
Зеленский утверждал, что привлеченные к процессу страны должны "давить через любые рычаги" на Россию, в частности за счет закрытия бизнеса в РФ и введения нефтяного эмбарго.