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5 минут назад

Зеленский заявил о готовности к обмену пленными с Россией "хоть завтра"

ТАСС

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к обмену пленными с Россией "хоть завтра", поскольку этот процесс нужно активизировать.

Зеленский заявил об обмене пленными с Россией: "хоть завтра"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"[Нужно] активизировать обмен наших людей на российских военных. Нам не нужны российские военные, нам нужны только наши. Мы готовы хоть завтра менять, и этот обмен, он очень важный", - сказал Зеленский в понедельник, отвечая на вопросы по видеосвязи в Украинском доме в Давосе.

По мнению украинского лидера, к процессу обмена нужно привлечь как можно больше государств.

"Обмен людей - это на сегодня гуманитарный момент и очень политическое решение, которое зависит от поддержки многих государств. У нас сегодня несколько тысяч человек, вы знаете, что они находятся в плену, - заявил он. - Мы должны их обменять. И тут нужно, чтобы все государства мы подключили, и ООН, и Швейцарию, и опыт израильтян, и много стран, но это сложно".

Зеленский утверждал, что привлеченные к процессу страны должны "давить через любые рычаги" на Россию, в частности за счет закрытия бизнеса в РФ и введения нефтяного эмбарго.

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