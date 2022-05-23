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35 минут назад

Минобороны: украинские войска создали огневые позиции в школах Одессы

RT на русском

Украинские боевики нацбатальонов и подразделения Вооружённых сил Украины оборудовали огневые позиции в школах Одессы, а также разместили на прилегающей территории тяжёлую военную технику.

Минобороны: украинские войска создали огневые позиции в школах Одессы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«В Одессе в зданиях школ №14 (ул. Крымская, д. 56А) и №71 (ул. Паустовского, д. 17А) созданы огневые позиции, а на прилегающей территории размещены бронетехника, артиллерия и РСЗО», — заявил Мизинцев.

Также он проинформировал, что в Константиновке ДНР подразделения ВСУ оборудовали опорные пункты в школе №1 и зданиях учебно-административного корпуса и общежития профессионально-технического училища №39.

Ранее Мизинцев заявил, что украинские боевики продолжают размещать тяжёлое вооружение в детсадах и школах.

Армия,Михаил Мизинцев,НЦУО РФ,
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