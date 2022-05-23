Запад модернизирует ВСУ

Западные страны договорились модернизировать Вооруженные силы Украины в долгосрочной перспективе. Об этом заявила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен по итогам заседания «контактной группы по обороне Украины», передает РИА «Новости».

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«Коллега Алексей Резников представил обновленную информацию по ситуации на Украине... Мы договорились активизировать нашу военную помощь и модернизировать украинскую армию в долгосрочной перспективе», - написала Оллонгрен в твиттере.

В контактную группу по оказанию военной помощи Украине входят представители более 40 стран, НАТО и Евросоюза. Во втором заседании группы, которое прошло в онлайн-формате, также приняли участие министр обороны Украины Алексей Резников и представители украинских спецслужб. Председателем группы выступил глава Пентагона Ллойд Остин.