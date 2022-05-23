Запад модернизирует ВСУ

Западные страны договорились модернизировать Вооруженные силы Украины в долгосрочной перспективе. Об этом заявила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен по итогам заседания «контактной группы по обороне Украины», передает РИА «Новости».
«Коллега Алексей Резников представил обновленную информацию по ситуации на Украине... Мы договорились активизировать нашу военную помощь и модернизировать украинскую армию в долгосрочной перспективе», - написала Оллонгрен в твиттере.
В контактную группу по оказанию военной помощи Украине входят представители более 40 стран, НАТО и Евросоюза. Во втором заседании группы, которое прошло в онлайн-формате, также приняли участие министр обороны Украины Алексей Резников и представители украинских спецслужб. Председателем группы выступил глава Пентагона Ллойд Остин.
Первая встреча группы состоялась в германском Раймштайне 26 апреля. Предполагается, что заседания будут ежемесячными.