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26 минут назад

Запад модернизирует ВСУ

Вероника Полынина

Западные страны договорились модернизировать Вооруженные силы Украины в долгосрочной перспективе. Об этом заявила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен по итогам заседания «контактной группы по обороне Украины», передает РИА «Новости».

Запад модернизирует ВСУ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Коллега Алексей Резников представил обновленную информацию по ситуации на Украине... Мы договорились активизировать нашу военную помощь и модернизировать украинскую армию в долгосрочной перспективе», - написала Оллонгрен в твиттере.

В контактную группу по оказанию военной помощи Украине входят представители более 40 стран, НАТО и Евросоюза. Во втором заседании группы, которое прошло в онлайн-формате, также приняли участие министр обороны Украины Алексей Резников и представители украинских спецслужб. Председателем группы выступил глава Пентагона Ллойд Остин.

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Первая встреча группы состоялась в германском Раймштайне 26 апреля. Предполагается, что заседания будут ежемесячными.

Армия,В мире,Ллойд Остин,Алексей Резников,НАТО,Пентагон,ЕС,
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