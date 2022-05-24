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54 минуты назад

Стали известны подробности штурма Красного Лимана

Lenta.ruиещё 2

Населенный пункт Красный Лиман пока еще не перешел под контроль сил Донецкой народной республики (ДНР). Подробности сообщил российский журналист Александр Коц в своем Telegram-канале.

Стали известны подробности штурма Красного Лимана
Фото: ТАССТАСС

Как рассказал один из участников штурма, взятие населенного пункта «в процессе». Журналист также добавил, что к взятым кварталам уже прибыли подразделения Росгвардии. Вместе с тем Коц опроверг информацию о том, что в ходе штурма были взяты 500 пленных.

О возобновлении активных наступательных действий против Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Авдеевки, Новоселовки Второй и Красного Лимана стало известно 23 мая. Сообщалось, что боевые действия также идут в районе города Гуляйполе в Запорожской области и города Угледар на западе ДНР.

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22 мая в Минобороны России сообщили, что в районе Красного Лимана авиацией был уничтожен склад с боеприпасами ВСУ. Удары были нанесены высокоточными ракетами воздушного базирования.

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