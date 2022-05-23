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10 минут назад

ВВС США перенесли первый полет стелс-бомбардировщика B-21 "Raider" на 2023 год

Газета.Ru

Первый полет дальнего ударного бомбардировщика B-21 «Raider» ВВС США состоится не ранее 2023 года, сообщается на сайте AeroTime Hub.

ВВС США переносят первый полет бомбардировщика "Raider" во второй раз
Фото: газета.ruгазета.ru

Ранее ожидалось, что B-21 Raider совершит первый полет в конце 2021 года, но тогда его запуск перенесли на 2022 год. О причинах переносов испытаний не сообщается.

«Программа B-21 дорабатывается с целью провести эффективную кампанию летных испытаний, чтобы продемонстрировать критическую боеспособность бомбардировщика», — приводит AeroTime Hub слова представителя журнала «Air Force».

Сообщается, что сейчас на заводе Northrop Grumman в Палмдейле штата Калифорния собираются шесть бомбардировщиков B-21«Raider», один из них отправился на наземные испытания.

По данным AeroTime Hub, B-21 «Raider» должен поступить на вооружение к 2026 году на замену стратегическим бомбардировщикам B-2 Spirit и B-1 Lancer. ВВС США намерены заказать 100 В-21 – это больше, чем парки B-1 и B-2. Характеристики B-21 «Raider» держатся в тайне.

Впервые фото нового стелс-бомбардировщика ВВС США опубликовали в июле 2021 года.

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