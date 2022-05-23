ВМС США обзавелись новым эсминцем

В состав ВМС США вошел новый эскадренный миноносец DDG-121 «Френк Э.Петерсен младший» класса «Арли Берк», сообщает Центр анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) со ссылкой на командование ВМС США.

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Эсминцы класса «Арли Берк» — многоцелевые корабли. Они могут наносить ракетные и артиллерийские удары по корабельным группировкам, наземным целям, бороться с подлодками и выполнять задачи противовоздушной и противоракетной обороны.

Отмечается, что «Френк Э.Петерсен младший» стал 71-м эсминцем класса «Арли Берк» и 33-м кораблем серии, построенным компанией Huntington Ingalls Industries. Корабль является третьим из пяти эсминцев, заказанных в июне 2013 года.

Сообщается, что строительство корабля началось в апреле 2016 года. В феврале 2017 года состоялась закладка киля корабля, крещение эсминца прошло в октябре 2018 года. Командование ВМС США получило корабль в ноябре 2021 года. «Френк Э.Петерсен младший» будет приписан к порту военно-морской базы Перл-Харбор-Хикам.Сейчас на вооружение ВМС США находятся 32 эсминца класса «Арли Берк», еще несколько кораблей серии строятся.