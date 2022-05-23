ВМС США обзавелись новым эсминцем

В состав ВМС США вошел новый эскадренный миноносец DDG-121 «Френк Э.Петерсен младший» класса «Арли Берк», сообщает Центр анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) со ссылкой на командование ВМС США.
Эсминцы класса «Арли Берк» — многоцелевые корабли. Они могут наносить ракетные и артиллерийские удары по корабельным группировкам, наземным целям, бороться с подлодками и выполнять задачи противовоздушной и противоракетной обороны.
Отмечается, что «Френк Э.Петерсен младший» стал 71-м эсминцем класса «Арли Берк» и 33-м кораблем серии, построенным компанией Huntington Ingalls Industries. Корабль является третьим из пяти эсминцев, заказанных в июне 2013 года.
Сообщается, что строительство корабля началось в апреле 2016 года. В феврале 2017 года состоялась закладка киля корабля, крещение эсминца прошло в октябре 2018 года. Командование ВМС США получило корабль в ноябре 2021 года. «Френк Э.Петерсен младший» будет приписан к порту военно-морской базы Перл-Харбор-Хикам.Сейчас на вооружение ВМС США находятся 32 эсминца класса «Арли Берк», еще несколько кораблей серии строятся.
Ранее министр ВМС США Карлос Дель Торо рассказал, что новый эсминец ВМС США класса «Арли Берк» назовут «Телесфоро Тринидат» в честь филиппинского моряка-пожарного, в 1915 году спасшего несколько человек во время пожара на авианосце «Сан-Диего». Ранее сообщалось, что дезертирство в ВМС США выросло с 2019 года на 150%.