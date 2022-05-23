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29 минут назад

Племянник замминистра обороны России погиб на Украине

Lenta.ru

В Ингушетии похоронили племянника замминистра обороны России генерал-полковника Юнус-Бек Евкурова капитана Адама Хамхоева, который погиб в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом сообщается на сайте правительства республики.

Племянник замминистра обороны России погиб на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Уточняется, что на похоронах присутствовал дядя погибшего. Кроме того, выразить соболезнования близким приехали спикер народного собрания Ингушетии Магомет Тумгоев с депутатами, первый зампредседателя правительства Магомед Евлоев, а также представители администрации главы и правительства республики.

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Также соболезнования родственникам погибшего выразил глава Дагестана Сергей Меликов.

«Достойный сын Ингушетии пал в бою, отстаивая безопасность нашего многонационального народа, его право на жизнь и свободу. Понимаю, что никакие слова сочувствия не уменьшат горечь невосполнимой утраты. Вечная память Герою!» — цитирует его РИА «Дагестан».

Адам Хамхоев был командиром десантно-штурмовой роты. Окончив Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище, он проходил военную службу в Ульяновске. Военнослужащий погиб в ночь с 20 на 21 мая.

Армия,Магомед Евлоев,Сергей Меликов,Владимир Путин,
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