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1 час назад

В США оценили российские ракеты

Lenta.ruиещё 2

В США оценили вооружение современных истребителей. Российские управляемые ракеты класса «воздух-воздух» Р-37М и К-77М включили в список самых эффективных ракет воздушного базирования, составленный изданием Military Watch.

В США оценили российские ракеты
Фото: ТАССТАСС

Ракета большой дальности Р-37М стала развитием Р-37, которую разрабатывали для перехватчиков МиГ-31М. Р-37М несет боевую часть массой 60 килограммов и может поражать цели на дальности до 400 километров. Р-37М может сбивать истребители и самолеты поддержки. Ракета входит в арсенал самолетов Су-35С и Су-57.

Еще одной российской ракетой в рейтинге издания стала К-77М. Боеприпас средней дальности получил радар с активной фазированной антенной решеткой (АФАР), который обеспечивает высокую точность К-77М.

Также в список вошли китайские ракеты PL-15 и PL-XX, европейская Meteor, а также иранская Fakour 90 и AIM-120D производства США.

Ранее издание The Drive сообщило, что российский истребитель Су-57 в ходе специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса мог применять ракеты Р-77-1 или «Изделие 810».

В октябре 2021 года в публикации Military Watch отметили, что ракета К-77М может обеспечить России преимущество перед странами НАТО.

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