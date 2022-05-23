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52 минуты назад

В Кремле отреагировали на планы ЕС создать евроармию

Ura.Ruиещё 2

В Кремле заявили, что идея милитаризации Европы не будет способствовать укреплению безопасности и стабильности на континенте. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU об идее главы евродипломатии Жозепа Борреля создать евроармию.

В Кремле отреагировали на планы ЕС создать евроармию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Господин Боррель не является апологетом дипломатических методов урегулирования проблем, несмотря на должность, которую он занимает. Он на постоянной основе, в том числе публично, демонстрирует склонность к силовым методам. Мы помним его заявление, что конфликт на Украине нужно решать на поле боя. Идея милитаризации ЕС, дальнейшего накачивания Украины вооружениями — это все то, что не будет способствовать укреплению безопасности и стабильности европейского континента», — сказал Песков.

Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что запасы вооружения ЕС сильно истощились из-за помощи Украине. В ЕС, по его словам, должна появиться евроармия.

Россия проводит на Украине спецоперацию с конца февраля. Президент РФ Владимир Путин объявлял ее целями демилитаризацию и денацификацию Украины, а также помощь жителям Донбасса.

Армия,Жозеп Боррель,Дмитрий Песков,Владимир Путин,ЕС,
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