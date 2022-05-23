В Кремле отреагировали на планы ЕС создать евроармию

«Господин Боррель не является апологетом дипломатических методов урегулирования проблем, несмотря на должность, которую он занимает. Он на постоянной основе, в том числе публично, демонстрирует склонность к силовым методам. Мы помним его заявление, что конфликт на Украине нужно решать на поле боя. Идея милитаризации ЕС, дальнейшего накачивания Украины вооружениями — это все то, что не будет способствовать укреплению безопасности и стабильности европейского континента», — сказал Песков.