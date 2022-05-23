США объявили об учениях в южной части Тихого океана

США до конца года проведут учения в южной части Тихого океана с использованием военной базы Королевских ВВС Австралии в западной части континента. Об этом сообщает сайт «Варшавского института».

Фото: US Navy via AP US Navy via AP

Издание отмечает, что учения направлены на отработку действий на парирование угроз со стороны Китая, который заключил соглашение с Соломоновыми островами, расположенными менее чем в 2 тыс км от побережья Австралии.

«Заключенное между этими сторонами соглашение не исключает военного вмешательства Народно-освободительной армии Китая в непосредственной близости от ключевого союзника США», - отмечают аналитики Варшавского института.

Учения пройдут в июле 2022 года на базе Кёртин с участием более 2,2 тыс. американских военных, дислоцированных в Австралии. Эту базу планируют модернизировать на общую сумму $244 млн с заменой коммуникаций, жилых помещений, авиационных ангаров и инфраструктуры безопасности.

«Запланированные военные учения на базе Королевских ВВС Кертин и активизация сотрудничества в рамках AUKUS доказывают, насколько важно для Соединенных Штатов защитить южно-тихоокеанский регион от растущей китайской угрозы», - отмечает издание.

Ранее сообщалось, что Австралия рассматривает возможность оснащения своих подводных лодок класса Collins американскими высокоточными крылатыми ракетами «Томагавк». Их приобретение было запланировано в рамках оборонного альянса AUKUS, о создании которого 15 сентября 2021 года объявили Австралия, США и Великобритания.