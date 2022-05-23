Новая Зеландия подготовит артиллеристов из ВСУ

Минобороны Новой Зеландии направит в Британию 30 военных для организации обучения украинских артиллеристов стрельбе из гаубиц L119. Эту информацию подтвердила премьер-министр страны Джасинда Ардерн, сообщает 1News.

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«Солдаты будут размещены в Великобритании до конца июля. Конкретная цель в том, чтобы помочь подготовить украинских солдат к использованию особого типа артиллерии, с которым хорошо знакомы новозеландцы. Это мера — еще один способ поддержать Украину с нашей стороны», — рассказала премьер.

По ее словам, новозеландские военные «ни при каких обстоятельствах не поедут на Украину». Суммарное количество военных из Вооруженных сил Украины (ВСУ) на учебных курсах составит 230 человек. Их учебный период будет включать неделю на изучение материальной части орудий, последующие 2-3 недели будут отведены для боевого слаживания подразделений в рамках учений.

Гаубицы L119 способны эффективно уничтожать легкобронированную технику. Прямое попадание 105-мм снаряда из этого орудия в некоторых случаях может полностью уничтожить бронетехнику (например БТР или БМП-1/2) или серьезно повредить ее корпус.