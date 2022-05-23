Прошли частотные испытания беспилотника "Охотник"

Проведены частотные испытания опытного образца перспективного российского беспилотника "Охотник" на Новосибирском авиационном заводе им. В. П. Чкалова. Об этом заявили в понедельник в пресс-службе Сибирского научно-исследовательского института авиации (СибНИА) им. С. А. Чаплыгина. (входит в состав ФГБУ "НИЦ "Институт имени Н. Е. Жуковского").

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"В мае 2022 года в филиале АО "Компания "Сухой" НАЗ им. В. П. Чкалова проведены частотные испытания опытного образца перспективного российского беспилотного летательного аппарата "Охотник" с помощью системы упругого вывешивания, разработанной в СибНИА", - сказали в институте.

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Частотные испытания являются завершающим этапом разработки самолета и проводятся для исключения возможности возникновения опасных аэроупругих резонансных колебаний и получения экспериментальных данных по вибрации всех элементов конструкции планера с целью прогнозирования поведения воздушного судна при возникновении флаттера. Испытаниям подвергается опытный образец, на котором смонтированы все штатные бортовые системы и агрегаты.

Как пояснили в пресс-службе, система упругого вывешивания применяется для вывешивания самолетов во время частотных испытаний с целью имитации состояния горизонтального полета. Созданная система не оказывает значительного влияния на динамические характеристики самолета во время испытаний, а ее габариты не препятствуют уборке, выпуску шасси и перемещениям отклоняемых поверхностей.

Как отметили в СибНИА, созданная специалистами уникальная малогабаритная система позволит проводить частотные испытания любого типа самолета компании "Сухой".