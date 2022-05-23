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20 минут назад

Прошли частотные испытания беспилотника "Охотник"

ТАСС

Проведены частотные испытания опытного образца перспективного российского беспилотника "Охотник" на Новосибирском авиационном заводе им. В. П. Чкалова. Об этом заявили в понедельник в пресс-службе Сибирского научно-исследовательского института авиации (СибНИА) им. С. А. Чаплыгина. (входит в состав ФГБУ "НИЦ "Институт имени Н. Е. Жуковского").

Прошли частотные испытания беспилотника "Охотник"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В мае 2022 года в филиале АО "Компания "Сухой" НАЗ им. В. П. Чкалова проведены частотные испытания опытного образца перспективного российского беспилотного летательного аппарата "Охотник" с помощью системы упругого вывешивания, разработанной в СибНИА", - сказали в институте.

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Частотные испытания являются завершающим этапом разработки самолета и проводятся для исключения возможности возникновения опасных аэроупругих резонансных колебаний и получения экспериментальных данных по вибрации всех элементов конструкции планера с целью прогнозирования поведения воздушного судна при возникновении флаттера. Испытаниям подвергается опытный образец, на котором смонтированы все штатные бортовые системы и агрегаты.

Как пояснили в пресс-службе, система упругого вывешивания применяется для вывешивания самолетов во время частотных испытаний с целью имитации состояния горизонтального полета. Созданная система не оказывает значительного влияния на динамические характеристики самолета во время испытаний, а ее габариты не препятствуют уборке, выпуску шасси и перемещениям отклоняемых поверхностей.

Как отметили в СибНИА, созданная специалистами уникальная малогабаритная система позволит проводить частотные испытания любого типа самолета компании "Сухой".

Разработанный в конструкторском бюро Сухого беспилотник С-70 "Охотник" выполнен по схеме "летающее крыло" с применением технологии "стелс", что снижает его радиолокационную заметность. По данным открытых источников, взлетная масса аппарата составляет до 20 тонн, максимальная скорость полета - около 1 000 км/ч. "Охотник" впервые поднялся в воздух 3 августа 2019 года, полет продолжался более 20 минут под управлением оператора. 27 сентября 2019 года БЛА выполнил полет совместно с истребителем Су-57. Серийное производство беспилотника планируется начать в 2023 году.

Армия,Новосибирский авиационный завод имени В.П.Чкалова,Сухой,
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