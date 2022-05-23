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43 минуты назад

Расчеты "Гиацинт-С" ВС РФ уничтожили на Украине подразделение гаубиц М-777 из США

ТАССиещё 6

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов 152-миллиметровых самоходных орудий "Гиацинт-С", в частности поражения украинского подразделения 155-миллиметровых гаубиц М-777 производства США. Об этом сообщили в понедельник в военном ведомстве.

"В ходе выполнения задач контрбатарейной борьбы батареей "Гиацинтов-С" уничтожено подразделение 155-миллиметровых буксируемых гаубиц М-777 производства США", - отмечается в сообщении.

По данным Минобороны РФ, расчеты самоходных установок в ходе проведения специальной военной операции выполняют огневые задачи по уничтожению опорных пунктов, фортификационных сооружений, техники и живой силы противника, а также успешно подавляют огневые позиции ВСУ в ходе ведения контрбатарейной борьбы.

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После каждого огневого налета и в случае обнаружения беспилотных летательных аппаратов противника незамедлительно производится смена огневой позиции.

Армия,Видео,Верховный суд,Минобороны России,
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