Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов 152-миллиметровых самоходных орудий "Гиацинт-С", в частности поражения украинского подразделения 155-миллиметровых гаубиц М-777 производства США. Об этом сообщили в понедельник в военном ведомстве.

"В ходе выполнения задач контрбатарейной борьбы батареей "Гиацинтов-С" уничтожено подразделение 155-миллиметровых буксируемых гаубиц М-777 производства США", - отмечается в сообщении.

По данным Минобороны РФ, расчеты самоходных установок в ходе проведения специальной военной операции выполняют огневые задачи по уничтожению опорных пунктов, фортификационных сооружений, техники и живой силы противника, а также успешно подавляют огневые позиции ВСУ в ходе ведения контрбатарейной борьбы.