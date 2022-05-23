Минобороны заявило о начале разминирования «Азовстали»

Российские саперные подразделения начали разминировать территорию комбината «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

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По данным ведомства, на территории завода саперы обезвреживают минные поля и ловушки из противопехотных мин — ими бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ), по утверждению министерства, минировали весь периметр «Азовстали» и строения на его территории.

Российские войска также обезвреживают неразорвавшиеся припасы, которые представляют опасность. Работа по разминированию идет уже двое суток, сообщили в Минобороны, подчеркнув, что за это время саперы уничтожили более 100 взрывоопасных предметов.

Для работы на более опасных участках используются специальные бронированные машины, добавили в оборонном ведомстве.

В пятницу, 20 мая, Минобороны России заявило о полном освобождении территории «Азовстали» в Мариуполе. Под полный контроль российских войск перешли подземные сооружения завода, в которых прятались военные ВСУ, добавили в ведомстве. Там подсчитали, что всего в плен сдались 2439 украинских военнослужащих.