В ДНР раскрыли детали отступления бойцов «Азова» из Мариуполя до сдачи в плен

Бойцы батальона «Азов» до сдачи в плен, отступая из города к заводу «Азовсталь», уничтожали жилые дома. Такие детали в разговоре с РИА Новости раскрыл заместитель командира инженерно-саперного взвода Донецкой народной республики (ДНР) с позывным Крот.

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По его словам, во время выхода из прилегающих к комбинату районов украинские военные сжигали близлежащие здания, чтобы не дать закрепиться вооруженным силам противника.

20 мая Минобороны России заявило о полном освобождении территории завода «Азовсталь» в Мариуполе. По словам официального представителя ведомства генерал-майора Игоря Конашенкова, в общей сложности с 16 мая в результате операции сложили оружие и сдались в плен 2439 бойцов «Азова» и военнослужащих ВСУ.