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43 минуты назад

«Известия»: бойцы «Азова» уничтожали доказательства своих преступлений

RT на русскомиещё 5

В подземельях завода «Азовсталь» обнаружены доказательства того, что бойцы полка «Азов» уничтожали улики своей причастности к преступлениям против мирных жителей, сообщает газета «Известия».

«Известия»: бойцы «Азова» уничтожали доказательства своих преступлений
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что в момент сдачи последних бойцов полка в плен, часть боевиков на территории завода избавлялись от телефонов, планшетов и ноутбуков.

На данный момент на территории «Азовстали» работают сапёры.

Ранее Минобороны России сообщило, что Вооружённые силы России полностью освободили от украинских военных территорию металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе.

По информации Минобороны, всего сложили оружие и сдались в плен 2439 украинских военных и боевиков «Азова».

Армия,Минобороны России,
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