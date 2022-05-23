«Известия»: бойцы «Азова» уничтожали доказательства своих преступлений

В подземельях завода «Азовсталь» обнаружены доказательства того, что бойцы полка «Азов» уничтожали улики своей причастности к преступлениям против мирных жителей, сообщает газета «Известия».

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Отмечается, что в момент сдачи последних бойцов полка в плен, часть боевиков на территории завода избавлялись от телефонов, планшетов и ноутбуков.

На данный момент на территории «Азовстали» работают сапёры.

Ранее Минобороны России сообщило, что Вооружённые силы России полностью освободили от украинских военных территорию металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе.