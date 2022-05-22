В Белоруссии заявили о заходе украинских диверсантов в страну

Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что украинские диверсионно-разведывательные группы заходят на белорусскую территорию.
"Идет инженерное оборудование участков вдоль украинско-белорусской границы, минирование, осуществление завалов, действия диверсионно-разведывательных групп, в том числе с заходом на белорусскую территорию", - сказал он в воскресенье в эфире программы "Арсенал" на телеканале "Беларусь-1".
По информации госсекретаря Совбеза, в настоящий момент группировка Вооруженных сил Украины "на Ровенском направлении на украинской территории составляет 10,5 тыс. человек, на Черниговском - 4,5 тыс. человек, на Киевском - более 5,5 тыс.".