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58 минут назад

Российские ПВО сбили за сутки 11 украинских беспилотников

Российская Газетаиещё 2

Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили 11 украинских беспилотных летательных аппаратов.

Российские ПВО сбили 11 украинских беспилотников
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, военные дроны уничтожались в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Херсонской и Харьковской областях. По словам генерала, в районах поселков Каменка и Букино Харьковской области перехвачены два украинских реактивных снаряда системы залпового огня "Смерч".

Всего с начала военной спецоперации было уничтожено 174 самолета, 125 вертолетов и 977 беспилотников.

Армия,Игорь Конашенков,Минобороны России,
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