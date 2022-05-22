Российские ПВО сбили 11 украинских беспилотников

Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили 11 украинских беспилотных летательных аппаратов.
Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, военные дроны уничтожались в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Херсонской и Харьковской областях. По словам генерала, в районах поселков Каменка и Букино Харьковской области перехвачены два украинских реактивных снаряда системы залпового огня "Смерч".
Всего с начала военной спецоперации было уничтожено 174 самолета, 125 вертолетов и 977 беспилотников.