ВС РФ поразили три батареи РСЗО «Град» и станцию РЭБ «Буковель»

Российские Вооруженные силы в ходе спецоперации на Украине уничтожили три батареи РСЗО «Град» и станцию РЭБ «Буковель» в Николаевской области. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.