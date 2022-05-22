МОРФ публикует кадры уничтожения позиции ВСУ ударными вертолетами Ка-52

Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения колонны военной техники и замаскированных позиций ВСУ экипажами ударных вертолетов Ка-52.
"В ходе одного из вылетов была обнаружена военная техника и замаскированные позиции подразделений ВСУ. Авиационными ударами колонна техники и позиции ВСУ были уничтожены с применением неуправляемых авиационных ракет", - говорится в комментариях ведомства.
На распространенных Минобороны кадрах видно как пара вертолетов Ка-52 сначала готовится к вылету, затем совершает патрулирование и наносит удары неуправляемыми ракетами по военной технике и замаскированным позициям противника, а затем возвращается на аэродром.
Как рассказал штурман-оператор Ка-52, экипажу была поставлена задача по поражению живой силы противника, его скопления в лесных массивах. Эту боевую задачу удалось выполнить с применением неуправляемого ракетного вооружения.
"С удаления пять километров цель поражена, вернулись обратно. Боевое применение у нас высокой точности, так как на вертолете установлена оптико-электронная станция, которая позволяет обнаружить противника на удалении свыше 10 километров. Она помогает применять и управляемое ракетное вооружение. С помощью нее мы видим, как цель поражена, видим сам разрыв, куда упал снаряд. Поддерживаем сухопутные войска, они очень ждут этого, я думаю, чтобы помогли с воздуха", - сообщил летчик.
Ка-52 "Аллигатор" - боевой разведывательно-ударный вертолет предназначен для уничтожения танков, бронированной и небронированной боевой техники, живой силы, вертолетов и других летательных аппаратов противника на переднем крае и в тактической глубине, в любых погодных условиях и в любое время суток. Ка-52 может обеспечивать разведку целей, целераспределение и аппаратурное целеуказание. Он снабжен устройствами снижения заметности, системой радиоэлектронной защиты и средствами активного противодействия.