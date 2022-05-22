МОРФ публикует кадры уничтожения позиции ВСУ ударными вертолетами Ка-52

"С удаления пять километров цель поражена, вернулись обратно. Боевое применение у нас высокой точности, так как на вертолете установлена оптико-электронная станция, которая позволяет обнаружить противника на удалении свыше 10 километров. Она помогает применять и управляемое ракетное вооружение. С помощью нее мы видим, как цель поражена, видим сам разрыв, куда упал снаряд. Поддерживаем сухопутные войска, они очень ждут этого, я думаю, чтобы помогли с воздуха", - сообщил летчик.