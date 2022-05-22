У ВМС США заметили крупную проблему

Число моряков, дезертировавших из Военно-морского флота США, с 2019 по 2021 год возросло более чем вдвое из-за жестких условий контрактов и невозможности оставить службу, сообщил NBC News.

Фото: Reuters Reuters

При этом в других родах войск случаев дезертирства стало меньше или их число не изменилось. По данным телеканала, эти данные свидетельствуют о кризисном состоянии психического здоровья американских служащих, так как большинство инцидентов случалось на фоне рисков суицида.

«Согласно данным Военно-морских сил (ВМС), на флоте, который насчитывает более 342 тыс. служащих, в 2021 году было зафиксировано 157 дезертиров. В 2020-м году — 98, в 2019-м — 63. Общее число дезертиров, которые оставались на свободе в 2021 году, достигло 166 человек, против 119 в 2019 году. Большинству из них было 25 лет и меньше», — уточнил NBC News.

После нескольких самоубийств среди моряков, приписанных к военному кораблю «Джордж Вашингтон», новые данные говорят об отсутствии выбора у моряков, когда они хотят уйти из армии. Они связаны многолетними контрактами, которые многие из них подписали после окончания средней школы.

Как сообщают эксперты по военному праву, почти нерасторгаемые контракты порой до шести лет службы не дают морякам альтернатив, поэтому те выбирают между суицидом и дезертирством с суровыми последствиями.