Большая часть антироссийской пропаганды, касающейся ситуации вокруг Украины, исходит от влиятельной английской маркетинговой компании PR Network, сообщил журналист Рикардо Санчес Серра.

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Серра выступил на конференции, посвященной положению на Украине. По его словам, жителям западного полушария «промыли мозги» фейковыми новостями: «Оказалось, что здания, которые якобы разрушили россияне в Киеве, на самом деле были сняты в секторе Газа. Разрушения в Донбассе приписали России, а на самом деле в них попала украинская ракета «Точка-У». Говорили, что танк, раздавивший машину, российский, а оказалось, что украинский».

Журналист напомнил, что на стороне Украины воюют целые формирования приверженцев нацизма. Эти боевики «прячутся в школах, торговых центрах, больницах и домах престарелых», передает РИА «Новости» со ссылкой на Федерацию журналистов Перу.

Серра сообщил, что «большая часть антироссийской пропаганды исходит от влиятельной английской маркетинговой компании PR Network, которая снабжает западные СМИ контентом против России и в пользу Киева». По его словам, «компанию финансируют НАТО и США».