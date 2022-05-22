Украина обстреляла Старомихайловку в ДНР. Есть пострадавшие

В результате пострадали два мирных жителя. По населенному пункту выпустили десять мин калибром 82 миллиметра.

«По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о пострадавших мирных жителях: мужчине и женщине 1954 года рождения в результате обстрела ВФУ населенного пункта Старомихайловка по адресу: улица Артема, 24», — говорится в сообщении представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

24 февраля российский президент Владимир Путин сообщил о намерении провести военную операцию на Украине. В своем обращении к россиянам он заявил, что прямое нападение на РФ приведет к разгрому агрессора. В этот же день прогремели взрывы в некоторых городах Украины.