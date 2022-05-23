Крымский депутат о нацистах с "Азовстали": правда станет известна

"Наша воля, воля народа-победителя переломила нацистскую волю, <...> [это] доказано в Мариуполе. Именно поэтому они всячески затирают тему капитуляции, придумывают какую-то мифическую операцию по эвакуации. <...> Правда об итоге осады "Азовстали" станет известна и фронту, и тылу. А если вслед за этой эпопеей последуют аналогичные - в Лисичанске и Северодонецке, в Славянске и Краматорске, по всему Донбассу - то надлом в военном противостоянии наступит, и очень скоро", - сказал Константинов журналистам в понедельник.