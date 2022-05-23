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36 минут назад

Депутат заявил, что нацисты на "Азовстали" показали худшее свое обличье

ТАССиещё 2

Загнанные на "Азовсталь" нацисты были не спартанцами или героями, они показали худшее свое обличье. Правда о произошедшем станет известна, уверен спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов.

Крымский депутат о нацистах с "Азовстали": правда станет известна
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Наша воля, воля народа-победителя переломила нацистскую волю, <...> [это] доказано в Мариуполе. Именно поэтому они всячески затирают тему капитуляции, придумывают какую-то мифическую операцию по эвакуации. <...> Правда об итоге осады "Азовстали" станет известна и фронту, и тылу. А если вслед за этой эпопеей последуют аналогичные - в Лисичанске и Северодонецке, в Славянске и Краматорске, по всему Донбассу - то надлом в военном противостоянии наступит, и очень скоро", - сказал Константинов журналистам в понедельник.

Он пояснил, что главный итог осады "Азовстали" в том, что удалось сломать дух заблокированных там украинских боевиков и военных.

"Героизация нацистов, превращение их в посмертных идолов мужества, образцов для подражания имело бы далеко идущие негативные последствия. Но хорошо, что они предстали перед всем миром в своем худшем обличии. Нет там никаких спартанцев - есть обычные уголовники, наркоманы, совершенно аморальные люди с фашистскими наколками с головы до ног", - добавил депутат.

20 мая официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил главе государства Владимиру Путину о завершении операции и полном освобождении комбината "Азовсталь" и Мариуполя от украинских боевиков.

Всего с 16 мая сложили оружие и сдались в плен 2 439 националистов "Азова" и украинских военнослужащих, заблокированных на территории завода с 21 апреля.

Армия,В мире,Игорь Конашенков,Владимир Константинов,Сергей Шойгу,Владимир Путин,Минобороны России,
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