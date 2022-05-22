В Херсонской области сообщили о ликвидации агента СБУ

Отмечается, что у агента была обнаружена граната, которую он мог применить против российских военных.

По данным администрации, мужчина был завербован СБУ в 2014 году. Он долгое время отбывал наказание в колонии в Херсонской области. После начала спецоперации ВС России куратор из СБУ поставил агенту задачу собирать информацию о местах дислокации российской армии, а также передавать координаты для нанесения ракетных ударов. Один из ударов был нанесён по городу Голая Пристань.