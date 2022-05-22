ВСУ совершили массированный артобстрел ЛНР

Два жителя Кременной недалеко от Северодонецка в Луганской народной республике (ЛНР) получили ранения в результате массированного артиллерийского обстрела со стороны украинских войск. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Генпрокуратуру республики.

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«Вооруженные формирования Украины совершили массированный артиллерийский обстрел по инфраструктуре города Кременная. В результате обстрела получили ранения двое жителей города, которым оказывается медицинская помощь», — сообщили в ведомстве.

Кроме того, повреждено более 100 квартир, полностью уничтожен частный дом и продуктовый киоск, также повреждена линия электропередачи.

Уточняется, что на месте происшествия работают органы прокуратуры.