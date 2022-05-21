Силы ЛНР продолжают наступление в районе Попасной

Официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сообщил, что в нескольких направлениях от Попасной продолжается наступление. Глубина фронта составляет пять километров.

Населенный пункт находится теперь под полным контролем сил ЛНР и ВС РФ. В субботу был взят крупный укрепрайон ВСУ в этом районе.