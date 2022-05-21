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32 минуты назад

Кадыров заявил о начале атак на позиции ВСУ в районе Камышевахи

RT на русскомиещё 2

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что чеченские подразделения приступили к атаке укреплений украинских военных в районе населённого пункта Камышеваха Луганской Народной Республики.

Кадыров заявил о начале атак на позиции ВСУ в районе Камышевахи
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Бойцы чеченских спецподразделений после недавней ротации уже приступили к уничтожению укрепительных позиций националистов в районе населённого пункта Камышеваха», — написал он в своём Telegram.

Он уточнил, что ранее бойцы во главе с командиром специального полка полиции им. Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова МВД Замидом Чалаевым после успешного освобождения Мариуполя перешли на Луганский фронт.

Также глава Чечни добавил, что украинские военные продолжают использовать мирных жителей в качестве живого щита.

Ранее Кадыров призвал украинских националистов в Лисичанске и Северодонецке сложить оружие.

Армия,Рамзан Кадыров,
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