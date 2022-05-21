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59 минут назад

Шеф Пентагона созвонился с главой Минобороны Украины

Lenta.ru

Шеф Пентагона Ллойд Остин провел телефонный разговор с главой Минобороны Украины Алексеем Резниковым. Об этом сообщает ТАСС.

Шеф Пентагона созвонился с главой Минобороны Украины
Фото: ReutersReuters

По информации агентства, стороны в ходе звонка обсудили потребности Киева в вооружениях.

Отмечается, что переговоры состоялись в преддверии второго заседания координационной группы Запада по оказанию новой военной помощи Украине, которое состоится 23 мая.

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Ранее президент США Джо Байден подписал законопроект о выделении 40 миллиардов долларов Украине. Согласно документу, предусматривается «дополнительные чрезвычайные ассигнования федеральным ведомствам для реагирования на ситуацию на Украине и для оказания ей помощи на 2022 финансовый год».

14 мая Остин провел телефонные переговоры с российским коллегой Сергеем Шойгу. В ходе беседы он призвал к немедленному прекращению огня на Украине, подчеркнув важность поддержки линий связи.

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