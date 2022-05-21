«Нам нечем ответить русским». Почему США не начнут ядерный конфликт

Американские СМИ, военные эксперты, парламентарии и чиновники обсуждают необходимость обновления ракетно-ядерного арсенала Пентагона. «Газета.Ru» рассказывает, почему это тема стала актуальной и как она связана с Украиной.

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США могут остаться без ключевого ядерного оружия, сообщил портал Defense News. Речь идет о термоядерной авиабомбе B83, разработанной еще в 1970-х. Хотя B83 считается устаревшей, она до сих пор является одним из основных типов ядерного оружия американских ВВС.

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«В 2021 году администрация президента США Джо Байдена решила продолжить финансовое обеспечение обслуживания термоядерной авиабомбы, но впоследствии глава государства не стал указывать оружие в своем обзоре ядерной политики на 2022-й год. Это вызвало жаркие дискуссии в Конгрессе», – отмечается в статье Defense News.

При этом, по мнению члена Палаты представителей США Дуга Ламборна, которого цитирует телеканал Fox News, решение Байдена не имеет особого смысла, поскольку США в ближайшее время не смогут заменить эту бомбу другим вооружением. «У нас нет ничего, чтобы ответить русским», – заявил Ламборн.

Ранее аппарат директора Национальной разведки США Эврил Хэйнс опубликовал открытый доклад, в котором говорится, что Россия расширяет и совершенствует свой ядерный арсенал и наращивает возможности стратегических вооружений, что представляет «главную опасность» для Вашингтона.

По оценкам разведки США, «Москва считает свой ядерный потенциал необходимым для обеспечения сдерживания и выполнения задач в случае потенциального конфликта с США и НАТО».

По мнению редактора журнала «Арсенал Отечества» Алексея Леонкова, опасения Вашингтона связаны с тем, что у самих США «не все хорошо с ядерным оружием».

«Они заранее говорят, что Россия – их главный соперник в этой истории. Но она всегда была основным соперником. У России сейчас самое современное ядерное оружие. Доля современного вооружения и военной техники в ядерной триаде России, которая включает стратегическую авиацию, межконтинентальные баллистические ракеты и атомные подводные ракетоносцы, составляет 88%. Это официальные данные. Когда поступит на вооружение перспективный ракетный комплекс наземного шахтного базирования, способный нести ядерные заряды «Сармат» – будет стопроцентное обновление», – рассказал Леонков.

По его словам, Пентагон не занимался баллистическими ракетами тридцать лет. «Не модернизировал ни боеголовки, ни ракеты Minuteman III. Уже во время специальной операции на Украине США отменили запланированный испытательный пуск ракеты обновленного варианта Minuteman III, чтобы якобы показать свои мирные намерения. Причина на самом деле состоит в том, что ничего нового там не было», – полагает Леонков.

Сейчас на замену Minuteman III США создают новую ракету LGM-35A Sentinel, которая должна поступить в войска только с 2029 года. Остальные ракетно-ядерные элементы вооружения тоже могут обновится лишь в некой перспективе. «Стратегические крылатые ракеты LRSO для тяжелых бомбардировщиков должны начать поступать к 2025 году на замену AGM-86 ALCM. Это старая ракета, ей больше 40 лет», – рассказал «Газете.Ru» старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Константин Богданов.

При этом, по словам Богданова, разговоры о вероятности применения ядерного оружия представляют собой «перегретые эмоции и обостренное восприятие текущей ситуации».

«Политика США в отношении Украины с самого начала ориентировалась на поддержание конфликта максимально длительный период для создания проблем в этом регионе конкретно для России. Второй целью было удержание конфликта в границах Украины. Поставки обычного оружия прямо способствуют как минимум первому из этих пунктов и опосредованно второму», – считает Богданов.

По его мнению, США нужен длительный конфликт, в котором Россия будет тратить свои ресурсы.

«Поэтому конфликт затягивается поставками, а разговоры о ядерном оружии – только элемент психологической борьбы. Дискуссии о применении ядерного оружия – это блеф. Пока конфликт ограничен территорией Украины, нет реального повода для рассмотрения подобного рода сценария», – заявил Богданов.

Схожей точки зрения придерживается военный эксперт Дмитрий Стефанович.