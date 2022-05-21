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47 минут назад

Военкор Апачев написал песню о победе над нацбатом "Азов" в Мариуполе

Газета.Ru

Военный корреспондент Аким Апачев вместе с Дарьей Фрей исполнил песню о победе над нацбатом "Азов" в Мариуполе и освобождении "Азовстали", сообщает Telegram-канал "Аким Апачев".

Военкор Апачев написал песню о победе над нацбатом "Азов" в Мариуполе
Фото: РИА Новости РИА Новости

Первая строчка песни, исполняемой на украинском языке, отсылает к закарпатской траурной народной песне "Пливе кача по Тисині", которую в 2014 году после переворота в Киеве использовали как реквием по погибшим участникам Майдана.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что на данный момент с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе, где были заблокированы остатки украинской группировки в городе, вышли более половины киевских силовиков. За прошедшие сутки на заблокированном металлургическом комбинате "Азовсталь" в Мариуполе в плен сдался 771 боевик националистического подразделения "Азов". Всего с 16 мая в плен сдались 1730 боевиков, в том числе 80 раненых.

Армия,Денис Пушилин,
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