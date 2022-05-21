Зеленский раскрыл численность украинских войск

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что численность украинских войск составляет 700 тыс. человек.
«Сегодня это 700 тыс. (человек)», — приводит слова Зеленского РИА Новости.
Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил о намерении украинских властей мобилизовать в армию 1 млн человек.
Глава российского МИД Сергей Лавров заявлял, что Украина не нужна Западу и является для западных стран расходным материалом в гибридной войне против России.
Министр также отмечал, что западные страны намерены противодействовать Москве до «последнего украинца».