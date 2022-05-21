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1 час назад

Зеленский заявил, что численность украинских войск составляет 700 тысяч человек

RT на русскомиещё 5

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что численность украинских войск составляет 700 тыс. человек.

Зеленский раскрыл численность украинских войск
Фото: Офис президента УкраиныОфис президента Украины

«Сегодня это 700 тыс. (человек)», — приводит слова Зеленского РИА Новости.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил о намерении украинских властей мобилизовать в армию 1 млн человек.

Глава российского МИД Сергей Лавров заявлял, что Украина не нужна Западу и является для западных стран расходным материалом в гибридной войне против России.

Зеленский заявил о намерении вернуть сдавшихся на «Азовстали» боевиков

Министр также отмечал, что западные страны намерены противодействовать Москве до «последнего украинца».

Армия,Алексей Резников,Владимир Зеленский,Сергей Лавров,МИД России,
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