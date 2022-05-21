Среди пленных «азовцев» оказался боевик, угрожавший Кадырову и его дочерям

Среди сдавшихся в плен с «Азовстали» националистов оказался боевик, который угрожал убить главу Чечни Рамзана Кадырова и нехорошо высказывался о его дочерях.

В первые дни российской военной спецоперации Касаткин расстрелял полковника ВСУ, который отвечал за оборону побережья. Позже из подвалов «Азовстали» националист написал грозное обращение к Кадырову, в котором пообещал его убить, и плохо высказывался о дочерях главы Чечни, сообщает телеграм-канал Readovka.