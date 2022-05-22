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39 минут назад

Белый дом пока не подтверждает уничтожение партии западного вооружения на Украине

ТАССиещё 2

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан не смог подтвердить информацию российского министерства обороны об уничтожении крупной партии вооружения и военной техники, доставленной из США и ЕС на территорию Украины.

Белый дом прокомментировал сообщения об уничтожении западного оружия на Украине
Фото: ReutersReuters

"У меня не было возможности проконсультироваться с украинской стороной, - сказал Салливан, беседуя в воскресенье с журналистами на борту самолета, направлявшегося из Южной Кореи в Японию. - Но у нас, с нашей точки зрения, есть различные и устойчивые каналы для поставок подобного оружия на Украину".

Трансляция брифинга Салливана велась на сайте Белого дома. В воскресенье президент США Джо Байден завершил свой визит в Южную Корею и отправился в Японию.

В субботу официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что высокоточными ракетами большой дальности морского базирования "Калибр" в Житомирской области была уничтожена крупная партия вооружения и военной техники, доставленная из США и ЕС для ВСУ в Донбассе.

В МО РФ заявили об уничтожении ракетами "Калибр" крупной партии вооружений из США и Европы

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса с просьбой о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью являются демилитаризация и денацификация страны.

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