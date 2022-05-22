Белый дом прокомментировал сообщения об уничтожении западного оружия на Украине

"У меня не было возможности проконсультироваться с украинской стороной, - сказал Салливан, беседуя в воскресенье с журналистами на борту самолета, направлявшегося из Южной Кореи в Японию. - Но у нас, с нашей точки зрения, есть различные и устойчивые каналы для поставок подобного оружия на Украину".