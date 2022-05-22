Белый дом прокомментировал сообщения об уничтожении западного оружия на Украине

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан не смог подтвердить информацию российского министерства обороны об уничтожении крупной партии вооружения и военной техники, доставленной из США и ЕС на территорию Украины.
"У меня не было возможности проконсультироваться с украинской стороной, - сказал Салливан, беседуя в воскресенье с журналистами на борту самолета, направлявшегося из Южной Кореи в Японию. - Но у нас, с нашей точки зрения, есть различные и устойчивые каналы для поставок подобного оружия на Украину".
Трансляция брифинга Салливана велась на сайте Белого дома. В воскресенье президент США Джо Байден завершил свой визит в Южную Корею и отправился в Японию.
В субботу официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что высокоточными ракетами большой дальности морского базирования "Калибр" в Житомирской области была уничтожена крупная партия вооружения и военной техники, доставленная из США и ЕС для ВСУ в Донбассе.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса с просьбой о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью являются демилитаризация и денацификация страны.