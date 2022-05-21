В МО РФ заявили об уничтожении ракетами "Калибр" крупной партии вооружений из США и Европы

Вооруженные силы России ракетами "Калибр" уничтожили крупную партию вооружения и военной техники из США и Европы, предназначенную для группировки украинских войск на Донбассе. Об этом сообщил в субботу официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
Конашенков добавил, что ракетами большой дальности "Калибр" в районе железнодорожной станции Малин (Житомирская область) уничтожена крупная партия вооружения и техники. Их доставили из США и Европы для группировки войск Украины на Донбассе.
По словам официального представителя Минобороны России, также высокоточными ракетами большой дальности воздушного базирования в районе Одессы на Одесском припортовом заводе уничтожены хранилища с топливом, предназначенным для бронетехники украинских националистов. Конашенков добавил, что поражены три пункта управления ВСУ. "В том числе командный пункт 109-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Бахмут, 36 районов сосредоточения военных и техники ВСУ, а также восемь складов", - сообщил он.