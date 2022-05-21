Кадыров охарактеризовал командиров «Азова»*

"Среди сдавшихся в плен бандеровцев из «Азовстали» «находятся также их лидеры - Прокопенко и «Волына». Совсем недавно с суровыми лицами они осуждали сложивших оружие украинских военных и призывали не делать из них героев, называя их дезертирами, опозорившими свое имя", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.