Кадыров охарактеризовал командиров «Азова»*

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал сдачу в плен командиров нацбатальона «Азов»* (организация запрещена в РФ), известных под позывными «Редис» и «Волына».
"Среди сдавшихся в плен бандеровцев из «Азовстали» «находятся также их лидеры - Прокопенко и «Волына». Совсем недавно с суровыми лицами они осуждали сложивших оружие украинских военных и призывали не делать из них героев, называя их дезертирами, опозорившими свое имя", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Сейчас они «сами покорно сложили оружие» и вышли из убежища, оставив там «груды трупов», - отметил Кадыров. Он задался вопросом: как теперь их самих называть и куда пропали их стойкость и непоколебимость.
Кадыров призвал тех, кто еще с оружием в руках задуматься, что они лишь «расходный материал» для их лидеров и идеологов, которые при любой возможности капитулируют.