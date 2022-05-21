Байден: альянс США и Республики Корея выступает против изменения границ силой

Военный союз США и Республики Корея основан на понимании недопустимости изменения государственных границ силой. Об этом в субботу заявил президент США Джо Байден .

"Джо Байден заявил, что союз США и Республики Корея выступает против попыток изменения границ силой, сдерживает Северную Корею, страны сотрудничают в целях сохранения Индо-Тихоокеанского региона свободным и открытым", - сообщило южнокорейское агентство News 1.

Встреча лидеров двух стран в расширенном составе началась в 15:09 по местному времени (09:09 мск). Встреча в узком кругу началась примерно в 13:32 (07:32) и продлилась 72 минуты.