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36 минут назад

Байден: альянс США и Республики Корея выступает против изменения границ силой

ТАСС

Военный союз США и Республики Корея основан на понимании недопустимости изменения государственных границ силой. Об этом в субботу заявил президент США Джо Байден.

Байден: альянс США и Республики Корея выступает против изменения границ силой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Джо Байден заявил, что союз США и Республики Корея выступает против попыток изменения границ силой, сдерживает Северную Корею, страны сотрудничают в целях сохранения Индо-Тихоокеанского региона свободным и открытым", - сообщило южнокорейское агентство News 1.

Южнокорейский президент Юн Сок Ёль заявил, что сторонам следует сотрудничать в сфере производства полупроводников.

Встреча лидеров двух стран в расширенном составе началась в 15:09 по местному времени (09:09 мск). Встреча в узком кругу началась примерно в 13:32 (07:32) и продлилась 72 минуты.

Армия,Джозеф Байден,
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