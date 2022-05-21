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3 минуты назад

США оставят 100 тысяч военных у российских границ

Елена Прошина

США планируют сохранить 100 тыс. своих военнослужащих в Европе на границах с Россией в ближайшем будущем. Об этом сообщает CNN со ссылкой на американских чиновников, передает РБК.

США оставят 100 тысяч военных у российских границ
Фото: flickr.comflickr.com

Источники телеканала рассказали, что контингент вооруженных сил США на какое-то время может вырасти, если НАТО примет решение о проведении дополнительных учений в этом регионе. Также собеседники CNN допускают, что число американских военнослужащих может увеличиться, если Вашингтон развернет в Европе новые базы, опасаясь «изменения ситуации с безопасностью».

Отмечается, что США начали составлять этот план после встречи главнокомандующих вооруженных сил стран НАТО в Брюсселе.

Издание напоминает, что Вашингтон увеличил количество своих войск в Европе до 100 тыс. в марте этого года. До начала боевых действий на территории Украины в регионе находились около 60 тысяч военнослужащих США. Белый дом также послал тысячи солдат в Силы реагирования НАТО.

Президент США Джо Байден заявил, что американские военные силы присутствуют в регионе для защиты союзников по НАТО и не собираются участвовать в военном конфликте между Россией и Украиной. Власти США неоднократно заявляли, что Байден ни при каких обстоятельствах не направит американских солдат воевать против России.

Армия,Джозеф Байден,НАТО,
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