США оставят 100 тысяч военных у российских границ

США планируют сохранить 100 тыс. своих военнослужащих в Европе на границах с Россией в ближайшем будущем. Об этом сообщает CNN со ссылкой на американских чиновников, передает РБК.

Источники телеканала рассказали, что контингент вооруженных сил США на какое-то время может вырасти, если НАТО примет решение о проведении дополнительных учений в этом регионе. Также собеседники CNN допускают, что число американских военнослужащих может увеличиться, если Вашингтон развернет в Европе новые базы, опасаясь «изменения ситуации с безопасностью».

Отмечается, что США начали составлять этот план после встречи главнокомандующих вооруженных сил стран НАТО в Брюсселе.

Издание напоминает, что Вашингтон увеличил количество своих войск в Европе до 100 тыс. в марте этого года. До начала боевых действий на территории Украины в регионе находились около 60 тысяч военнослужащих США. Белый дом также послал тысячи солдат в Силы реагирования НАТО.