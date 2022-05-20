В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+32° в 
USD 58.89EUR 60.90
Войти в почту
33 минуты назад

Глава британского МИД заявила, что члены НАТО обсуждают поставки вооружений Молдавии

ТАСС

Союзники по НАТО обсуждают вопрос о том, чтобы не только Украина, но и Молдавия были вооружены по стандартам альянса. Об этом в интервью, опубликованном в пятницу вечером на сайте газеты The Daily Telegraph, заявила глава британского МИД Лиз Трасс.

В НАТО обсуждают поставки вооружений Молдавии
Фото: ReutersReuters

"Я бы хотела, чтобы Молдавия была оснащена по стандартам НАТО. У нас идут соответствующие дискуссии с нашими союзниками", - сказала Трасс.

Она также утвердительно ответила на вопрос о том, является ли причиной этого якобы существующая военная угроза для Молдавии со стороны России. Советник Трасс пояснил изданию, что оснащение ВС Молдавии по стандартам НАТО предполагает поставки стране военного оборудования, которые должны заменить советские аналоги, а также обучение молдавских военнослужащих обращению с ним.

Армия,НАТО,
31
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители