В НАТО обсуждают поставки вооружений Молдавии

Союзники по НАТО обсуждают вопрос о том, чтобы не только Украина, но и Молдавия были вооружены по стандартам альянса. Об этом в интервью, опубликованном в пятницу вечером на сайте газеты The Daily Telegraph, заявила глава британского МИД Лиз Трасс.