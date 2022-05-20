В НАТО обсуждают поставки вооружений Молдавии

Союзники по НАТО обсуждают вопрос о том, чтобы не только Украина, но и Молдавия были вооружены по стандартам альянса. Об этом в интервью, опубликованном в пятницу вечером на сайте газеты The Daily Telegraph, заявила глава британского МИД Лиз Трасс.
"Я бы хотела, чтобы Молдавия была оснащена по стандартам НАТО. У нас идут соответствующие дискуссии с нашими союзниками", - сказала Трасс.
Она также утвердительно ответила на вопрос о том, является ли причиной этого якобы существующая военная угроза для Молдавии со стороны России. Советник Трасс пояснил изданию, что оснащение ВС Молдавии по стандартам НАТО предполагает поставки стране военного оборудования, которые должны заменить советские аналоги, а также обучение молдавских военнослужащих обращению с ним.