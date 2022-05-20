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43 минуты назад

Кадыров пообещал украинским военным «хорошие результаты» в Лисичанске

Lenta.ru

Воюющим в Лисичанске и Северодонецке украинским военным нужно подумать о семьях и сложить оружие, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

Кадыров пообещал украинским военным «хорошие результаты» в Лисичанске
Фото: ТАССТАСС

Он призвал всех, кто служит вокруг этих населенных пунктов, «одуматься и сложить оружие, пока их не загнали в угол и не уничтожили, не ранили».

«У них дома семьи, дети, жены ждут», — продолжил руководитель региона.

По его словам, отказом от продолжения боев украинские военные подтвердят, что две страны должны жить в мире и согласии.

«В противном случае мы настроены жестоко: мы не будем щадить никого, кто взял в руки оружие. Мы показывали вчера и сегодня хорошие результаты», — добавил Кадыров.

Он пообещал, что скоро российские военные продемонстрируют «хорошие результаты» в Лисичанске и Северодонецке.

Ранее военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказались заблокированы на подступах к городу Лисичанску в Донбассе.

Армия,Рамзан Кадыров,
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