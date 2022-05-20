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1 час назад

Пентагон открестился от планов «уничтожения Черноморского флота»

Деловая газета "Взгляд"

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби опроверг заявления украинской стороны о том, что в США якобы «готовят план уничтожения Черноморского флота».

Пентагон ответил на заявления Украины о планах США «уничтожить Черноморский флот»
Фото: EPAEPA

О подобных планах, которые якобы имеются у Вашингтона, заявил в соцсетях советник главы МВД Украины Антон Геращенко. Также Геращенко заявил, что США обсуждают поставки Украине «мощного противокорабельного оружия». Кирби, услышав соответствующий вопрос на брифинге, попросил журналистов: «Повторите еще раз».

После он ответил: «Так, я могу с определенностью сказать вам, что это неправда», – передает ТАСС.

Кирби также заявил, что «главная потребность, которую продолжают подчеркивать украинцы – это огневые средства поражения большой дальности». Он сообщил, что США «содействуют им в получении систем <…> огневого поражения большой дальности». Однако США хотели бы избежать дальнейшего обострения ситуации вокруг Украины, поскольку «эскалация, разумеется, не пошла бы во благо народу Украины, региону», а также интересам Вашингтона и «российскому народу», заявил Кирби. Он заверил, что США «отслеживают обстановку и имеющиеся угрозы, четко памятуя об управлении эскалацией».

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Однако, составляя новые пакеты военной помощи, США прежде всего учитывают потребности ВСУ, задают Киеву вопрос о том, что ему необходимо в первую очередь, сказал Кирби. США хотят обеспечить ВСУ преимущество «на поле боя» и вследствие этого усилить позиции Киева на переговорах с Москвой.

Армия,Антон Геращенко,Джон Кирби,Пентагон,
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