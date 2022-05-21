Вооруженные силы России начали разминирование территории «Азовстали»

На территории предприятия «Азовсталь» начались операции по разминированию. Саперы Минобороны России и Донецкой Народной Республики ведут поиск минных заграждений.

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В МО РФ заявили, что территория «Азовстали» в Мариуполе полностью освобождена. В ведомстве отметили, что с 16 мая сложили оружие и сдались в плен 2439 националистов и военнослужащих ВСУ.